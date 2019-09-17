Haberler » Güncel » Haber

Okula yeni başlayan öğrencilere hediye dağıtıldı

Tarsus Belediyesince, okula yeni başlayan öğrencilere çeşitli kırtasiye ürünleri hediye edildi.

17.09.2019 15:24Okula yeni başlayan öğrencilere hediye dağıtıldı
Tarsus Belediyesince, okula yeni başlayan öğrencilere çeşitli kırtasiye ürünleri hediye edildi.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Ahmet Yesevi ve Emine Boro ilkokullarında gerçekleştirilen törende, geleceğin teminatı çocukların çok önemli olduğunu belirtti.
Çocuklara daha iyi bir gelecek hazırlamak için çalışacaklarını aktaran Bozdoğan, "Benim her zaman anne babalara yönelik bir çağrım var. 'Ne olursa olsun çocuklarınızı okutun." ifadesini kullandı.
Konuşmanın ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çekinen Bozdoğan, çocuklara kitap, kalem, silgi, boyama kalemi ve kitabı dağıttı.

Haluk Bozdoğan, Ahmet Yesevi, Bozdoğan, Tarsus, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:46 Bakü'nün kurtuluşunun 101. yıl dönümü Iğdır'da kutlandı
20:45 Muratpaşa Belediyespor'a Yunanistan'daki ırkçı saldırı
20:45 Bakan Selçuk Van'dan ayrıldı
20:44 Mansur Yavaş talimat verdi Atatürk Orman Çiftliği kurtuldu
20:43 Bodrum'da, ormanda kaybolan ingiliz turist otelde bulundu (2)
20:43 Antalya'daki orman yangını 3,5 saat sonra kontrol altında (3)
20:42 Nihat Özdemir'den Bakan Kasapoğlu'na ziyaret