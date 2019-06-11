Okulda büyük vahşet! Ön sırada oturmak isteyen arkadaşlarını öldürdüler

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Malobar köyünde, 17 yaşındaki öğrenci Ranjit Singh sınıfın ön sıralarında oturmak için yerini değiştirdi. Bunun üzerine arkadaşları ile tartışma yaşadı.

Arkadaşları Ranjit'in önce elbiselerini soydular daha sonra dövmeye başladılar. Arkadaşları tarafından dışarı çıkarılan Ranjit aldığı darbeler ile bilincini kaybetti.

Arkadaşları bilincini tamamen kaybeden Ranjit'i yere yatırıp motosikletleri ile karnının ve kafasının üzerinden geçti. Olay yerine çağrılan polis tarafından hastaneye kaldırılan Ranjit yolda hayatını kaybetti.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Babası bir fabrika işçisi olan Ranjit'in annesinin hasta olduğu ve başkent Delhi'de tedavi olduğu belirtildi. Olaydan sonra kaçan saldırganlardan bir tanesi vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edilirken, polis ekipleri diğer 4 saldırganı yakaladı.

Olaydan sonra okulun kaçak olduğu ve müdürün ortadan kaybolduğu bildirildi.