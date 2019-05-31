31.05.2019 14:18
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Okulda çıkan yangın söndürüldü

Okulda çıkan yangın söndürüldüİZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Okulda çıkan yangın söndürüldü
İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Öğlen saatlerinde okulun mescit, tuvaletler ve idari kısmında çıktığı öğrenilen yangın okulda görevli öğretmen ve öğrenciler tarafından kısa sürede fark edildi. İtfaiye ekiplerine haber veren okul yetkilileri öğrencileri güvenli bir şekilde okul dışına çıkararak olası bir can kaybının önüne geçti. Olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve PETKİM itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olay yerine ambulans ve polis ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. Okulda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA
Aliağa, Anadolu Lisesi, İzmir, 3. Sayfa

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