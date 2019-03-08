Okulda Cuma Günü Farkındalığı Etkinliği

Niğde
'de Muhsin Yazıcıoğlu
İmam Hatip Ortaokulu'nda, öğrencilere cuma günü farkındalığını artırma etkinliği düzenlendi. Okul Müdürü
Mehmet Abdurrahman Peker, yaptığı açıklamada, etkinlikte velilerin öğrencilere yemek hazırladığını, öğretmenlerin öğrencilerle cuma namazına gittiğini söyledi.
Öğrencilerin Müslümanların bayramı cuma gününü farklı etkinliklerle geçirdiğini belirten Peker, "Her cuma velilerimiz okuldaki öğrencilere ikramlık ve hediyeler getiriyor. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından da örnek gösterilen projemiz, farklı illerde ve okullarda da uygulanıyor. Bu günü daha iyi ve güzel geçirebilmek adına neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz." dedi.
Muhsin Yazıcıoğlu, Niğde, Güncel
Kaynak: AA