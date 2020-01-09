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Okulda dayağa Bakanlık soruşturması

Eskişehir'deki bir ortaokulda okuyan kaynaştırma öğrencisinin sınıfta uyuduğu gerekçesiyle koridora çıkarılan öğretmeni tarafından dövülmesinin ortaya çıkması sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

09.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:19Okulda dayağa Bakanlık soruşturması
'deki bir ortaokulda okuyan kaynaştırma öğrencisinin sınıfta uyuduğu gerekçesiyle koridora çıkarılan öğretmeni tarafından dövülmesinin ortaya çıkması sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahallesi'nde bulunan Orhangazi Ortaokulunda 5'inci sınıfta okuyan kaynaştırma öğrencisi Muhammed Yusuf Ş., aldığı ilaçlardan dolayı sınıfta uyuya kaldı. Öğrencinin sınıfta uyuduğunu gören öğretmen sınıfına gitmesi konusunda uyardı. Bunun üzerine özel kaynaştırma öğrencisi olan 10 yaşındaki çocuk, öğretmenine tepki gösterdi. Öğrencisi ile koridora çıkan öğretmenin ilk önce yerde olan çocuğa tekme attığı ardından ise yere vurduğu görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Oğlunun öğretmene saldırdığı iddiasıyla okula çağrılan anne güvenlik kameraları izledikten sonra gerçeği öğrendi. Bunun üzerine anne öğretmenden şikayetçi oldu. Bunun yanı sıra öğretmeninde annenin şikayetinden önce 10 yaşındaki öğrencisinin kendisine saldırdığını iddia ederek polis ekiplerini okula çağırarak şikayetçi olduğu ileri sürüldü. Darp raporu alınan öğrenci ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi. Burada ifadesi alınan öğrenci ardından ailesi ile evine gönderildi. Ardından konunun ortaya çıkmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Güvenlik kameraların müfettişler tarafından izlenmesinin ardından olayın aydınlatılacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Osmangazi, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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