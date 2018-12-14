Okulda Diyabet Programı" Eskişehir'de Yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı
ile Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği ve Sanofi Türkiye
'nin desteğiyle hayata geçirilen "Okulda Diyabet Programı" kapsamında Eskişehir
'de bilinçlendirme buluşması gerçekleştirildi.
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Diyabet Grubu Başkanı Prof. Dr. Zehra Aycan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ
) Prof. Dr. Fazıl Tekin
Toplantı Salonu'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, diyabetli çocukların okullarda çektikleri sıkıntıları dile getirmeleri üzerine "Okulda Diyabet Programı"na başladıklarını kaydetti.
Programa öğretmenleri diyabet konusunda eğitmekle başladıklarını aktaran Aycan, şöyle konuştu:
"Öğretmenlere yönelik kısa eğitim programları düzenledik. Öğretmenlerimizin diyabet konusunda bilinçlenmesiyle çocuklar, komaya girmeden sağlık kuruluşlarına götürülebilir oldu. Toplum sağlığı merkezlerinde çalışan hemşireler de projeye katkı sağladı. Hemşireler, diyabetli çocuğun bulunduğu okulun bütün personelini eğiterek çocuğun okuldaki yaşam kalitesinin yükselmesine vesile oldu. Çeşitli toplantılarla aileler ve çocuklarla buluşuyoruz."
14 Aralık 2018 Cuma 16:56