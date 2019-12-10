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Okulda fenalaşan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ankara Keçiören'de bulunan bir ilkokulda rahatsızlanan 7 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

10.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:00Okulda fenalaşan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
'de bulunan bir ilkokulda rahatsızlanan 7 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.
İddialara göre olay sabah saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda yaşandı. Birinci sınıf öğrencisi olan M.Y.K. (7) fenalaşmasının ardından okul personelince yakında bulunan sağlık ocağına götürüldü. Minik öğrenci buradan ambulans ile hastaneye kaldırılırken sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.Y.K.'nın hazır gıda ambalaj parçasının soluk borusuna kaçması nedeniyle yaşamını yitirdiği şüphesi üzerine duruluyor. Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan öğrencinin cenazesi, savcı raporunun ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği öğrenildi.
(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)

Keçiören, Ankara, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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