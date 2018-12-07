Okulda Görevli Polisten Örnek Davranış

07 Aralık 2018 Cuma 14:17



07 Aralık 2018 Cuma 14:17

TOKAT'ta okul irtibat görevlisi polis memuru Cuma İkiz'in yazlık ayakkabılarla okula geldiklerini tespit ettiği 14 öğrenciye bot hediye edildi.Kent merkezinde Plevne İmam Hatip Ortaokulu'nda 'irtibat görevlisi' polis memuru Cuma İkiz, taşımalı eğitim kapsamında köylerden gelen bazı öğrencilerin yazlık ayakkabılar giydiğini fark etti. Bunun üzerine İkiz, okul yönetimi ile görüştü, bu durumdaki öğrencilerin sayısını öğrendi. Cuma İkiz, ardından, durumu meslektaşlarına anlatarak yardım istedi. Belirlenen 14 öğrenci için polisler aralarında topladıkları parayla bot satın aldı. İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve beraberindeki polisler Plevne İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İbrahim Mermertürk'ü ziyaret ederek botları teslim etti.Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, 'Güvenli Okul' projesi kapsamında okullarda polis görevlendirdiklerini belirterek, "Polis arkadaşımız servisle gelen çocuklardan kışlık ayakkabıları olmayanları fark etmiş, onları görünce üzülmüş. Bu soğukta hastalanmasınlar diye diğer durumu mesai arkadaşları ile paylaşmış. Diğer polis memuru arkadaşlarımız da bu duruma üzülmüşler. Çocuklar da tespit edildi. Memur arkadaşlarımızın kendi maaşlarından almış oldukları botları okul müdürümüze teslim ettik. O da çocuklarımıza ulaştıracak" dedi.'KIŞ GÜNÜ ARTIK AYAKLARI ÜŞÜMEYECEK'Örnek davranışa imza atan polis memuru Cuma İkiz ise "Köylerden taşımalı eğitimle gelen ihtiyaç sahibi öğrencileri gördüm. Kış mevsiminde ayaklarında botları yoktu. Bu duruma üzüldüm. Meslektaşlarıma konuyu anlattım. Onlar da gönüllülük esasına göre her çocuğa birer ayakkabı, çorap almak istediklerini söylediler. Bunun üzerine bu kış gününde çocuklar için güzel bir şey olacağı için sevindim. Müdürümüze konuyu açtık, okul müdürümüzle de öğrencileri tespit ettik ve birer adet emniyet adına bot aldık. Bu konuda da tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben de bu konuda çok mutlu oldum. Kış gününde o çocukların artık ayakları üşümeyecek" diye konuştu.- Tokat