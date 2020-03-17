Okulda güvercin beslenerek öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor
Samsun'un Havza ilçesinde okul bahçesinde beslenen güvercinler ile öğrencilere hayvan sevgisi aşılanmaya çalışılıyor.
17.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:02
Samsun 'un Havza ilçesinde okul bahçesinde beslenen güvercinler ile öğrencilere hayvan sevgisi aşılanmaya çalışılıyor.
Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "değerler eğitimi" kapsamında öğrencilere havyan sevgisini aşılamak amacıyla yaklaşık bir ay önce okul bahçesinde güvercin beslenmeye başlandı.
Öğretmenler ve öğrenciler tarafından bahçede yapılan kafeste 12 güvercin besleniyor.
Güvercinleri genellikle öğrenciler besleyip kafeslerini temizliyor.
Okul Müdürü Yakup Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvercinlerin yeminin öğrenciler tarafından temin edildiğini söyledi.
Uygulama sayesinde öğrencilerin devamsızlıklarının azalıp cep telefonu gibi teknolojik aletlerle zaman geçirme sürelerinin azaldığını anlatan Yüksel, çalışmada emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
Öğrencilerden Hami Sonver ise okulda fırsat bulduğunda kuşlarla ilgilendiğini dile getirerek, "Kuşlarla ilgilendikçe tabletten, bilgisayardan uzaklaştık." dedi.
Erdem Çelebi de hayvanları çok sevdiğini, çocukluğundan bu yana kuş beslediğini aktararak, daha önce devamsızlık yaptığını şimdi ise okuldan ayrılmadığını kaydetti.
Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "değerler eğitimi" kapsamında öğrencilere havyan sevgisini aşılamak amacıyla yaklaşık bir ay önce okul bahçesinde güvercin beslenmeye başlandı.
Öğretmenler ve öğrenciler tarafından bahçede yapılan kafeste 12 güvercin besleniyor.
Güvercinleri genellikle öğrenciler besleyip kafeslerini temizliyor.
Okul Müdürü Yakup Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvercinlerin yeminin öğrenciler tarafından temin edildiğini söyledi.
Uygulama sayesinde öğrencilerin devamsızlıklarının azalıp cep telefonu gibi teknolojik aletlerle zaman geçirme sürelerinin azaldığını anlatan Yüksel, çalışmada emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
Öğrencilerden Hami Sonver ise okulda fırsat bulduğunda kuşlarla ilgilendiğini dile getirerek, "Kuşlarla ilgilendikçe tabletten, bilgisayardan uzaklaştık." dedi.
Erdem Çelebi de hayvanları çok sevdiğini, çocukluğundan bu yana kuş beslediğini aktararak, daha önce devamsızlık yaptığını şimdi ise okuldan ayrılmadığını kaydetti.
Kaynak: AA
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