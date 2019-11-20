Okulda öğrenciye 'kötü muamele' iddiası

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, bir lisede öğrenim gören A.Ç.Ç.'ye (14), izlediği bir video nedeniyle götürüldüğü rehberlik servisi odasında hakaret edilerek kötü muamelede bulunulduğu öne sürüldü. Çocuğun ailesi, polise giderek şikayetçi oldu. Okul yönetimi ise iddiayı kabul etmedi.

Olay, cuma günü saat 14.00 sıralarında, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lise 1'inci sınıf öğrencisi A.Ç.Ç., internet üzerinden telefonla oynadığı bir strateji oyunundaki mesaj bölümüne, kimden geldiğini bilmediği linke tıkladı. Tıklanan linkte, terör örgütü DEAŞ'a ait olduğu ifade edilen şiddet içerikli bir video açıldı. Videoyu arkadaşlarıyla izleyen A.Ç.Ç.'yi gören sınıf öğretmeni, elinden telefonu aldığı A.Ç.Ç.'yi, rehberlik servisine götürdü. Burada rehber öğretmeni tarafından konuyla ilgili bilgi alındıktan sonra durum, A.Ç.Ç.'nin ailesine bildirildi. Okula gelen aile, çocuğunu alarak evine gitti. Ailesi, A.Ç.Ç. ile yaptığı görüşmede, iddiaya göre, rehberlik odasında kötü muameleye maruz kaldığını öğrendi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giden aile, şikayetçi oldu.

'ÇOCUĞUMUZUN PSİKOLOJİSİNİ ALT ÜST ETMİŞLER'

Manisa'da kauçuk üretimi yapan fabrikada makine operatörü olan A.Ç.Ç.'nin babası Halil Ç.(47), "Öğretmenimiz telefonu alarak, çocukla beraber rehber servisine gidiyor. Okuldaki bazı öğretmenler ve okul yönetimi, çocuğu çapraz sorguya alarak, 'Sen terörist misin?, Sen DEAŞ'lı mısın?' gibi sorulara maruz bırakarak, psikolojisini alt üst etmiş. Yine bir müdür yardımcısı çocuğa, 'Benim adam öldürmüşlüğüm vardır' diyerek, kolundaki kesi yaralarını gösterip, çocuğun korku yaşamasına neden olmuş. Çocuğumuz bize bu durumu anlattıktan sonra biz de hemen polise giderek şikayetçi olduk. Bu tür olayların başka kimsenin başına gelmemesi için hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Buradaki amacımız kesinlikle hiçbir eğitimciyi küçük düşürmek, onları rencide etmek değildir. Yapılan bu yanlış uygulamanın tüm eğitim camiasına mal edilmemesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Eğitim camiasına saygım sonsuzdur. Ama ortada olan bazı şeylere de göz yummamız bize yakışmaz" dedi.

OKUL YÖNETİMİ İDDİAYI REDDETTİ

Konuyla ilgili bilgi veren okul yönetimi, öğrencinin okulda 1 saat tutulduğunu, bunun sebebinin ise babasının iş yerinden geç gelmesi olduğunu, rehberlik servisindeki görüşmede herhangi bir şiddet içeren söz sarf edilmediğini belirtti. Okul yönetimi ayrıca, A.Ç.Ç.'nin disipline sevk edildiğini de kaydetti.

Öte yandan Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, konunun araştırılması için müfettiş görevlendirdiğini belirtirken, okul müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenin emniyete giderek ifade verdiği de öğrenildi.