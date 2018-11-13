Okulda Öğretmeni Vuran Zanlı Yakalandı

İSTANBUL (İHA) – Üsküdar
'da, okul içinde öğretmeni bacağından vurarak yaralayan zanlı yakalandı. Zanlının, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.
Edinilen bilgilere göre; Valide-i Atik Mahallesinde bulunan bir ortaokulda 7 Kasım'da meydana gelen olayda, bir öğrenci velisi C.A., yanında getirdiği tabanca ile beden eğitimi öğretmeni A.A.'yı ayaklarından vurarak yaralamıştı. Bacağına isabet eden mermi nedeniyle yaralı olarak hastaneye kaldırılan öğretmen tedavi görürken, saldırgan kayıplara karışmıştı. Olayı gerçekleştiren zanlının peşine düşen Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı dün yakalayarak gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL