Haberler » Güncel » Haber

Okulda oyuncak tabanca paniği

KAYSERİ'de ortaokul öğrencisi A.A.'nın(14) okula getirdiği oyuncak tabanca paniğe neden oldu.

03.10.2019 12:05Okulda oyuncak tabanca paniği
KAYSERİ'de ortaokul öğrencisi A.A.'nın(14) okula getirdiği oyuncak tabanca paniğe neden oldu. Öğretmenlerin ihbarıyla okula gelen polis, oyuncak tabancaya el koydu.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Ortaokulu'nda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi A.A., çantasında getirdiği tabancayı arkadaşlarına gösterdi. A.A.'nın sınıf arkadaşları da durumu öğretmenlerine bildirdi. Öğretmenler hemen polisi aradı.
Okula gelen polis ekipleri, tabancanın, oyuncak plastik tabanca olduğunu belirledi. Tutanak tutan polis, oyuncak tabancaya el koydu.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:36 Trump'tan "Ukrayna ve Çin 'Biden'ları soruşturmalı" açıklaması
18:36 Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
18:35 Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
18:35 Denizli'de 2 kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
18:35 Silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri belirlendi
18:35 'Öğretmenim' diyerek kasabı dolandıran kadın kamerada
18:35 İzmir'de 410 çocuk koruyucu ailenin yanında