Haberler » 3. Sayfa » Haber

Okulda panik anları

Sultanbeyli'de bilinmeyen bir nedenden bunalıma girerek sınıfın penceresine çıkan bir kız öğrenci birinci kattan aşağıya atladı.

19.09.2019 13:41Okulda panik anları
Sultanbeyli'de bilinmeyen bir nedenden bunalıma girerek sınıfın penceresine çıkan bir kız öğrenci birinci kattan aşağıya atladı. Yaralanan kız öğrenci hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ortaokulda okuyan S.S isimli kız öğrenci, iddiaya göre, bilinmeyen bir nedenden bunalıma girerek birinci kattaki sınıfın penceresine çıktı. Bağırmaya başlayan kız öğrenci birinci kattaki pencereden aşağıya sarktı. Öğrenci tüm çabalara rağmen ikna olmayarak kendini aşağıya attı. Birinci kattan düşen öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, görgü şahitleri, "Aşağıya sarkıyordu. Ardından atladı" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Sultanbeyli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:03 Okul önleri emin ellerde
16:55 İstanbul'da düğün konvoyunda terör estiren magandalar yakalandı
16:55 Köprü altında ölü bulundu
16:54 Bingöl'de kablo makarası içinde kaçak sigara ele geçirildi
16:54 Komşusuna tecavüz etmeye kalkışan zanlı tutuklandı
16:53 Doktoru bıçaklayan şüpheli tutuklandı
16:53 Üniversitedeki silahlı kavgada 2 tutuklama