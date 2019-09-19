Haberler » Güncel » Haber

Okulda panik anları! Kız öğrenci birinci kattan aşağıya atladı

İstanbul Sultanbeyli'de bunalıma girdiği öğrenilen kız öğrenci, sınıfın penceresinden kendini boşluğa bıraktı.

19.09.2019 14:19

Sultanbeyli'de bilinmeyen bir nedenden bunalıma girerek sınıfın penceresine çıkan bir kız öğrenci birinci kattan aşağıya atladı. Yaralanan kız öğrenci hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BAĞIRMAYA BAŞLADI

Sultanbeyli Hasan Ali Yücel Orta Okulu'nda S.S isimli kız öğrenci iddiaya göre bilinmeyen bir nedenden bunalıma giren Kız öğrenci birinci kattaki sınıfın penceresine çıktı. Bağırmaya başlayan kız öğrenci birinci kattaki pencereden aşağıya sarktı.

"AŞAĞI SARKIYORDU, ARDINDAN ATLADI"

Öğrenci tüm çabalara rağmen ikna olmayarak kendini aşağıya attı. Birinci kattan düşen öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, görgü şahitleri ; "Aşağıya sarkıyordu. Ardından atladı" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İşte olay yerinden görüntüler;

Okulda panik anları! Kız öğrenci birinci kattan aşağıya atladı

Sultanbeyli, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Güncel Haberleri
16:42 Gümüşhane'de gaziler günü kutlandı
16:41 Lübnan Savunma Bakanı Saab, Beyrut'ta düşen İsrail İHA'larıyla ilgili konuştu (3)
16:41 AP Arakanlı Müslümanların haklarının ihlal edilmesini kınadı
16:41 Mersin'de zabıtalara ortak eğitim
16:41 Emine Erdoğan'dan KTO standına ziyaret
16:40 Edirne'de yılın ahisi şed kuşandı
16:40 İngiltere'de en hızlı büyüyen tehdit aşırı sağ terörü