Haberler » Güncel » OKULDA PİTBULL HEYECANI - Haber

OKULDA PİTBULL HEYECANI

Sultangazi'de, Nene Hatun Anaokulu'na giren pitbull cinsi köpek, paniğe neden oldu.

14.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:58OKULDA PİTBULL HEYECANI

'de, Nene Hatun Anaokulu'na giren pitbull cinsi köpek, paniğe neden oldu.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Nene Hatun Anaokulu'nun arka bahçesinde köpek sesi duyan öğretmenler ve veliler, sesin geldiği yöne doğru gitti. Okulun arka bahçesinde bulunan boşluk alanda köpeğin sıkıştığını gören öğretmen ve veliler panik yaşadı. Uzun bir süre köpeğe kimse yaklaşamadı.

Bilgilendirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de karşılarında pitbull cinsi köpeği görünce müdahale edemedi. Çevredeki vatandaşlar olan biteni meraklı gözlerle izlerken, köpek Sultangazi Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'nün müdahalesiyle sıkıştığı alandan çıkarılarak barınağa götürüldü.

Görüntü dökümü:

-----------------

-Köpeğin görüntüsü

-İtfaiye ekipleri

-İtfaiye ekiplerinin gidişi

-Velilerin görüntüsü

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Nene Hatun, Sultangazi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:52 Kavak Devlet Hastanesinde tatbikat
11:52 Cinsel istismar suçundan aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı
11:51 Dünyayı köpeğiyle yürüyerek gezen Amerikalı, Trabzon'a hayran kaldı
11:50 Rusya'da okulda silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
11:45 SUTEK Fuarı'ndan Büyükşehir'e iki ödül birden!
11:34 Ölü bulunan eski İngiliz subayının eşine yurt dışına çıkış yasağı kondu
11:10 Habertürk sunucusunu zora sokan kavga! Apar topar yayını kestirdi
11:08 Pes dedirten sapıklık! Eşeğin cinsel organını iple bağladılar
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
10:22 Erdoğan ve Trump'ın ortak basın toplantısına Hilal Kaplan damga vurdu
10:23 Yunanistan, tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı teröriste 'Ülkeye giremez damgası' vurdu
11:49 Ettehiyyatü duası okunuşu nasıldır? Tahiyyat duası anlamı nedir? Ettehiyyatü duası dinle!
11:35 22. yüzyıl ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Yüzyıl hesaplama
14.11.2019 11:52:56