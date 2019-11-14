Haberler » Güncel » Okulda pitbull heyecanı - Haber

Okulda pitbull heyecanı

SULTANGAZİ'de, Nene Hatun Anaokulu'na giren pitbull cinsi köpek, paniğe neden oldu.

14.11.2019 10:14 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:14Okulda pitbull heyecanı
SULTANGAZİ'de,  Nene Hatun Anaokulu'na giren pitbull cinsi köpek, paniğe neden oldu.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Nene Hatun Anaokulu'nun arka bahçesinde köpek sesi duyan öğretmenler ve veliler, sesin geldiği yöne doğru gitti. Okulun arka bahçesinde bulunan boşluk alanda köpeğin çıkamadığını gören öğretmen ve veliler panik yaşadı. Uzun bir süre köpeğe kimse yaklaşamadı. Bilgilendirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de karşılarında pitbull cinsi köpeği görünce müdahale edemedi. Çevredeki vatandaşlar olan biteni meraklı gözlerle izlerken, köpek Sultangazi Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'nün müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak barınağa götürüldü.


- İstanbul

Nene Hatun, Sultangazi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:46 Erdoğan ve Trump görüşürken Pentagon'dan F-35 açıklaması geldi: Türkiye 2020'de programdan çıkacak
11:46 Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden 250 arıcıya ilaç desteği
11:46 İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: "Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek"
11:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Paşazade'ye kutlama
11:46 Rus heyetinin Sandıklı ziyareti
11:34 Ölü bulunan eski İngiliz subayının eşine yurt dışına çıkış yasağı kondu
11:10 Habertürk sunucusunu zora sokan kavga! Apar topar yayını kestirdi
11:06 Boğaz'da geminin çarptığı yalıda çalışmalar durdu
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
10:22 Erdoğan ve Trump'ın ortak basın toplantısına Hilal Kaplan damga vurdu
10:23 Yunanistan, tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı teröriste 'Ülkeye giremez damgası' vurdu
11:35 22. yüzyıl ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Yüzyıl hesaplama
11:00 15 Kasım Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet Cuma hutbesi
14.11.2019 11:47:16