Haberler » Güncel » Okulda rahatsızlanan liseli Zehra, hayatını kaybetti - Haber

Okulda rahatsızlanan liseli Zehra, hayatını kaybetti

ADANA'da, okulda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 10'uncu sınıf öğrencisi Zehra Acar (15), yaşamını yitirdi.

11.11.2019 13:29 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:29Okulda rahatsızlanan liseli Zehra, hayatını kaybetti

ADANA'da, okulda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 10'uncu sınıf öğrencisi Zehra Acar (15), yaşamını yitirdi.

Olay, ilçesi Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, teneffüste rahatsızlanan Zehra Acar, çağrılan ambulans ile Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Herhangi bir hastalığı olmadığı öğrenilen Acar'ın yakınlarına verildi. Acar'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Fatıma Zehra, Zehra Acar, Sarıçam, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:11 HKÜ'de fidanlar toprakla buluştu
14:16 /ek bilgiyle/ Beyoğlu'nda ölü bulunan kişi eski İngiliz istihbarat subayı çıktı
14:16 Hadim Meslek Yüksekokulu futbol turnuvası sona erdi
14:16 Ödemiş'te ev yangını
14:16 "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
13:34 Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu
13:28 Fiyatlar düşünce ıspanak satışları arttı
12:59 Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredileri faiz oranında da indirime gitti
12:39 Eşini ve çocuklarını zehirleyip intihar eden babanın mektubu ortaya çıktı
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
11.11.2019 14:17:24