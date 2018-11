Okulda Şehit Oldu, Okula Adı Verildi

30 Kasım 2018 Cuma 16:47



30 Kasım 2018 Cuma 16:47

3 yıl önce bugün terör örgütü PKK 'lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu bir okul önünde şehit düşen Elazığlı Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir'in adının verildiği okulunun açılışı yapıldı.3 yıl önce bugün Mardin 'in Derik İlçesi'nde okul korumasındaki bir askeri araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir şehit oldu. Şehit Aydemir'in memleketi Elazığ'da yeni yapılan İmam Hatip Orta Okuluna ismi verilirken, şehadet yıl dönümünde açılış töreni yapıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, okul öğrencilerinden Bünyamin Çimen'in Aşr-ı Şerif tilaveti ile devam etti. Ardından Okul Müdürü Cevdet Yanılmaz, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaparak şehit ailesine plaket verdi.Oğlunun 3 sene önce bir okulda şehit edildiğini ifade eden Şehit Annesi Aynur Aydemir "Şehitlerimiz giderken bizlere bu vatanı ve şanlı Türk bayrağını emanet ediyor. Aramızdan sessizce ayrılıp gidiyorlar. Hep beraber bu emanetlere sahip çıkmamız gerek. Bu bayrağı şerefle taşımamız gerek. Benim oğlum 3 sene önce Mardin'de bir okulda şehit oldu. Kadere bakın ki bugün onun şehadet yıl dönümü ve ben de onun adını taşıyan bir okuldayım. Okulun açılması acımıza teselli oldu. Eminim ki, bu okulda vatanını, milletini seven güzel evlatlar yetişecektir" dedi.Bu okula özellikle Şehit Sezer Aydemir isminin verilmesinin ayrı bir anlam ve önem ifade ettiğini belirten Okul Müdürü Cevdet Yanılmaz "Şehit Sezer Aydemir'in gerek şehadeti bir okul savunması esnasına denk gelmesi gerekse değerli annesi ve babasının izzetli duruşu bu okulun açılışından itibaren bizleri manen etkilemiştir. Unutmasınlar ki bu sevgili yavrularımız bizler dahil her birimiz vatanımız için ülkemiz için dinimiz için birer vatanın bekçileri olacağız" diye konuştu.Açılışa, Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş , İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çakırcıoğlu, kurum müdürleri, şehidin ailesi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Protokolün ve şehit ailesinin kurdele kesmesiyle resmi açılış gerçekleştirildi. - ELAZIĞ