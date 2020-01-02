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Okulda uygunsuz görüntüleri çıkan öğretmenlere soruşturma

Van'ın Çatak ilçesinde görev yaptıkları okulda uygunsuz görüntüleri çıkan öğretmenler hakkında soruşturma başlatıldı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Soruşturma işlemleri sırasında elde edilen bilgiler, görüntüler ve tanık ifadeleri, konusu suç teşkil eden fiillerin okul içinde gerçekleştiğini ortaya koymuştur" denildi.

02.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:29

Valiliği, kentteki bir lisede iki öğretmene ait uygunsuz görüntülerin bulunduğu hususuyla ilgili Maarif Müfettişlerince yürütülen soruşturma sonucunda ilgili kişiler hakkında disiplin ve idari tekliflerin getirildiğini bildirdi.

"MEDYADA ÇIKAN HABERLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMASINA GEREK DUYDULDU"

Valilikten yapılan açıklamada, ilçesindeki bir orta öğretim kurumunda "Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenler cezalandırıldı" ifadeleriyle basın yayın organlarına yansıyan haberlerle ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

"VALİLİĞİMİZ TARAFINDAN İNCELENMEKTEDİR"

Kamu görevlilerinin hizmet içi ve dışındaki davranışlarının, resmi sıfatlarının gerektirdiği niteliklerle bağdaşır olması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Devlet memurlarının mevzuat hükümlerine aykırı hareket ettiği ya da kanunla belirlenen suç fiillerinin herhangi birini işledikleri yönünde ulaşan ihbar ve şikayetler hukuk güvenliği kapsamında Valiliğimiz tarafından incelenmekte ve soruşturulmaktadır.

"KONUSU SUÇ TEŞKİL EDEN FİİLLER OKUL İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞMİŞTİR"

Bu kapsamda, ilimiz Maarif Müfettişleri tarafından bir lisede iki öğretmene ait uygunsuz görüntülerin bulunduğu hususuyla ilgili inceleme soruşturma çalışmaları başlatılmış, soruşturma sonucunda ilgili kişiler hakkında disiplin ve idari teklifler getirilmiştir. İlgili haberlerde iddia edildiği gibi 'doğum günü kutlaması ortamında yaşanan bir durumun söz konusu olmadığı' tespit edilmiştir. Yapılan inceleme soruşturma işlemleri sırasında elde edilen bilgiler, görüntüler ve tanık ifadeleri, konusu suç teşkil eden fiillerin okul içinde gerçekleştiğini ortaya koymuştur."

Okulda uygunsuz görüntüleri çıkan öğretmenlere soruşturma

Çatak, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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