Okulda üzerine kale direği devrilen Furkan, yaralandı

SİVAS'ta eğitim gördüğü okulun spor salonunda üzerine hentbol kale direği devrilen Furkan Ödemiş (15), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi'ndeki okullar bölgesinde bulunan Ahmet Ayık Spor Lisesi'nde meydana geldi. Okulun spor salonunda arkadaşları ile hentbol oynayan 10'uncu sınıf öğrencisi Furkan Ödemiş, bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Bu sırada portatif kale direği de Ödemiş'in üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sol kulağı ve sol bacağından yaralanan Ödemiş, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı. Ödemiş'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.