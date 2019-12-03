Haberler » Güncel » Okulda üzerine kale direği devrilen Furkan, yaralandı - Haber

Okulda üzerine kale direği devrilen Furkan, yaralandı

SİVAS'ta eğitim gördüğü okulun spor salonunda üzerine hentbol kale direği devrilen Furkan Ödemiş (15), yaralandı.

03.12.2019 13:05 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:05Okulda üzerine kale direği devrilen Furkan, yaralandı

SİVAS'ta eğitim gördüğü okulun salonunda üzerine hentbol kale direği devrilen Furkan (15), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Mahallesi'ndeki okullar bölgesinde bulunan Ahmet Ayık Spor Lisesi'nde meydana geldi. Okulun spor salonunda arkadaşları ile hentbol oynayan 10'uncu sınıf öğrencisi Furkan Ödemiş, bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Bu sırada portatif kale direği de Ödemiş'in üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sol kulağı ve sol bacağından yaralanan Ödemiş, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı. Ödemiş'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Ahmet Ayık, Gültepe, Ödemiş, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:44 Özalp'ta "3 Aralık Dünya Engeliler Günü" etkinliği - Haber
15:43 11 gasp olayının şüphelileri yakalandı - Haber
15:42 10 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü kümeste yakalandı - Haber
15:42 Motosikletli polis timleri akrobasi şovu yaptı - Haber
15:38 Vali ve Garnizon Komutanı engellilerle basketbol oynadı - Haber
15:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı - Haber
15:13 Kiracılar dikkat! Yapılacak zam oranı belli oldu - Haber
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den açıklama: Sağlık problemini bizimle paylaşmamıştır - Haber
14:45 İşten çıkacaklar dikkat! TEM'de çöp kamyonu devrildi, trafik felç - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
13:28 Trump'tan Kim Jong-un açıklaması: Ona 'Roket Adam' diyorum çünkü roket fırlatmayı seviyor - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:11 Beton mikserinin altında kalan küçük kızın annesinin sözleri yürek dağladı - Haberler
06:05 ABD: Türkiye'ye dijital hizmet vergisi nedeniyle soruşturma açabiliriz - Haberler
3.12.2019 15:53:09