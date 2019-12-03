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Okulda üzerine kale direği devrilen Furkan, yaralandı

SİVAS'ta eğitim gördüğü okulun spor salonunda üzerine hentbol kale direği devrilen Furkan Ödemiş (15), yaralandı.

03.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:57Okulda üzerine kale direği devrilen Furkan, yaralandı

SİVAS'ta eğitim gördüğü okulun salonunda üzerine hentbol kale direği devrilen Furkan (15), yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Mahallesi'ndeki okullar bölgesinde bulunan Ahmet Ayık Spor Lisesi'nde meydana geldi. Okulun spor salonunda arkadaşları ile hentbol oynayan 10'uncu sınıf öğrencisi Furkan Ödemiş, bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Bu sırada portatif kale direği de Ödemiş'in üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sol kulağı ve sol bacağından yaralanan Ödemiş, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedaviye alındı. Ödemiş'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Ahmet Ayık, Gültepe, Ödemiş, Güncel

Kaynak: DHA

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