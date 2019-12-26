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Okulda yerli milli ürün sergisi

Kahramanmaraş'ta özel bir eğitim kurumunda yerli ve milli ürünler sergisi açıldı.

26.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:49 Okulda yerli milli ürün sergisi
'ta özel bir eğitim kurumunda yerli ve milli ürünler sergisi açıldı.

ilçesinde eğitim veren özel bir okulun koridorunda, 'de üretilen yerli ve milli ürünler sergileniyor. Sergide, ev eşyalarından mutfak eşyalarına, giyimden teknoloji malzemelerine kadar birçok ürün bulunuyor.

Öğrencilere yerli ve lmilli ürünleri tanıttıklarını söyleyen okul müdürü Ruşen Bozdoğan, "Türkiye dünyanın 18. büyük ekonomisinde sahipken hala bütçe açıkları veriyoruz. Tek çare üretim ve ihracat. Türkiye'ye mal olmuş ürünlerimizi çocuklarımıza aşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Asude Bilgiç isimli öğrenci ise, "Türkiye'nin sadece tarım ürünleri olarak değil sanayi olarakta geliştiğini bu sergiyle görüyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Onikişubat, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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