Okuldaki Dersliklere Öğrenciler İçin Dolap Yapıldı

Gercüş Atatürk
İlkokulu'nda dersliklere öğrenciler için dolap yapıldı.
Okul müdürü Mesut Şen
, yaptığı açıklamada, öğrencilerin taşıdığı çantaların ağırlığı dolayısıyla rahatsız olduğunu, bu nedenle velilerden aldıkları destekle her sınıfa dolap yapıldığını söyledi.
Şen, "Velilerimizden aldığımız destekle her sınıfa öğrencilerin kitaplarını yerleştirebileceği birer dolap yaptırıldı. Artık sırtlarında ağır çantaları yok." dedi.
Öğrencilerden Miraç Soyvural dolap sayesinde çantalarında az sayıda defter ve kitap taşıdıklarını belirtti.
13 Aralık 2018 Perşembe 11:15