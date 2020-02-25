Okuldan bilgisayar hırsızlığına 2 tutuklama

KAYSERİ'de, General Emir Ortaokulu'ndan 4 dizüstü, 1 de tablet bilgisayar çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kocasinan 'da bulunan General Emir Ortaokulu'nda, cuma günü 4 dizüstü, 1 de tablet bilgisayar çalınması üzerine polis çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını Sefa Y. (22) ve Kadir A.'nın (20) gerçekleştirdiğini belirledi. Polis , Sefa Y. ile Kadir A.'yı kaldıkları evde yakalayarak gözaltına alırken, çalınan dizüstü ve tablet bilgisayarları da ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.