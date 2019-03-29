Okuldan Evine Giderken Otomobilin Çarptığı Öğrenci Öldü

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, okul çıkışı evine giderken yolun karşısına geçmeye çalışan kız öğrenci, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Ali Saim Kayaalp Bulvarı Belediye Evleri önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Yahya Çavuş Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi İlayda Sevinç'e (11), Ö.U. (26) idaresindeki 17 DS 018 plakalı otomobil çarptı.Öğrenci, olay yerinde yaşamını yitirdi.Olay yerinden uzaklaşan Ö.U. ise polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede gözaltına alındı.Mahalle sakinleri, kaza nedeniyle olayı protesto etmek amacıyla yolu bir süre trafiğe kapattı.Olay yerine gelen Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna ve İlçe Emniyet Müdürü Alper Pasinli'nin girişimleri sonucu yol kontrollü olarak trafiğe tekrar açıldı.