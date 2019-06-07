Okuldan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'in Nizip
ilçesinde bir okula çatı tamiratı için getirilen malzemeleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay 19 Mayıs
günü ilçeye bağlı Kıbrıs
Mahallesi'ndeki bir okulda meydana geldi. Çatı tamiratı için okula getirilen malzemeler, akşam saatlerinde çalındı. Sabah
okula geldiklerinde hırsızlığı fark eden okul idaresi, polise haber verdi. İhbarı üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık olayını H.S.'nin yaptığını belirledi. Polis
, evine düzenlediği operasyonla H.S.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Gaziantep
Kaynak: DHA
19 Mayıs
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