Okuldan örnek davranış

Kaynak: İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda okuyan ana sınıfı öğrencileri ailelerinin destekleri ve harçlıklarıyla ihtiyaç sahipleri için Ramazan paketi hazırladı."Ramazan demek paylaşmak demek" isimli projeyle miniklere yardımlaşma, dayanışma gibi duygular kazandırılırken, 19 öğrenci birer Ramazan kolisi oluşturarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için ilçede bulunan El Ele Yardım Derneği'ne teslim etti.Okulun ana sınıfı öğretmeni Sibel Gül öncülüğünde gerçekleştirilen yardım kampanyasında ailelerde kayıtsız kalmadı. İlçede 1422 öğrenciye eğitim veren okulda kendi sınıfındaki öğrenci ve aileleriyle güzel bir sosyal sorumluluk projesi hazırladığını ifade eden Gül, çocuklara da yardımlaşma duygusunu kazandırmayı hedefliyor."Öğrencilerimize öncelikle paylaşmayı öğretiyoruz"Ana sınıfı öğretmeni Sibel Gül,"Ramazan demek paylaşmak demek" sloganıyla biz hem veli ve hem çocuklarımızla beraber ihtiyaç sahipleri için Ramazan kolisi hazırlamaya karar verdik. Çünkü her Ramazan ayında bir koli hazırlamak birazda yardımlaşmayı gerektiren bir durumdur. Hem öğrencilerimize Ramazan bilincini aktarma hem de paylaşmayı öğretmek adına velilerinde katılımıyla birer tane koli olarak bir kısmını sınıfta ve bir kısmını ise alışveriş yaptığımız yerlerde hazırladık. Miniklerimize Ramazan ayı içerisinde yemem yiyemeyen ya da evinde gerekli yiyeceği olamayan insanlara yardımlaşmanın nasıl olduğunu aktarmaya çalıştık" dedi."Her yıl yüz ailemizin sofrasına misafir oluyoruz"Okul Müdürü Kemal Türk ise, "Bizler her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan'da da paylaşmanın önemini minik öğrencilerimizle beraber bir kez daha hatırladık. Bizler 5 yıldır her Ramazan ayında yaklaşık 100 ailemize Ramazan paketlerimizi dağıtıyor, onların sofrasına misafir oluyoruz. Bu yardımlaşma bizler içinde bir gelenek haline geldi. Okulumuzun hemen karşısında bulunan El Ele Yardım Derneği'ne kolilerimizi teslim ettik. Minik öğrencilerimize de şimdiden yardımlaşma kavramını anlatarak Ramazan ayında muhtaç insanlarımızın yaşadığı zorluklardan bahsettik. Bu amaçla da ana sınıfı öğretmenimiz Sibel Gül hocamızın önderliğinde bu yardım seferberliğini başlatmış olduk" ifadelerini kullandı. - ORDU Ordu