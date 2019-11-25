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OKULLAR AÇILDI, İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI (2)

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk ara tatilinin ardından servislerin çalışmasıyla birlikte trafikte yoğunluk yaşandı.

25.11.2019 09:27 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:27OKULLAR AÇILDI, İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI (2)

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk ara tatilinin ardından servislerin çalışmasıyla birlikte trafikte yoğunluk yaşandı.

15 Kasım 2019 Cuma günü yurt genelinde bir hafta boyunca eğitim ve öğretime verilen ara tatilin ardından ders zili yeniden çaldı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak okullarına gitmek isteyen öğrenciler sebebiyle trafiğinde uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yol durumu haritasında saat 08.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 56'a ulaştı.

Görüntü dökümü:

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-Maltepe

- kuyrukları

-Yoğunluk

-Genel ve detaylar

-Haliç

-Trafikten detaylar

-Mecidiyeköy

-Servis araçları

-Trafikten detaylar

-Yenibosna

-Öğrencilerin otobüslere binmesi

-Metrobüslerden detaylar

-Araç kuyrukları


- İstanbul

İstanbul, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

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