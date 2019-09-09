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Okullar açıldı, sahiller yabancı turistlere kaldı

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, okulların açılmasıyla birlikte sahilleri yabancı turistler doldurdu.

09.09.2019 13:52 Okullar açıldı, sahiller yabancı turistlere kaldı
"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, okulların açılmasıyla birlikte sahilleri yabancı turistler doldurdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 29 derece olarak ölçüldü.

Okulların açılmasıyla yerli turistlerin büyük çoğunluğunun olmadığı Konyaaltı ve Lara sahillerine, serinlemek isteyen yabancı turistler rağbet gösterdi.
Plaj şemsiyeleriyle güneşten korunmaya çalışan turistler, denizin keyfini çıkardı. Aileleriyle sahile gelen çocuklar, hem yüzdü hem de denizde oluşturulan oyun parklarında eğlendi. Bazı yabancı turistler ise su sporları yapmayı tercih etti.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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