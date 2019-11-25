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Okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı

Okulların ilk ara tatilinin ardından eğitim öğretime başlanmasıyla İstanbullular pazartesi gününe yoğun trafikle başladı.

25.11.2019 09:33 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:38Okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı
Okulların ilk ara tatilinin ardından eğitim öğretime başlanmasıyla İstanbullular pazartesi gününe yoğun trafikle başladı. Trafik, E5"te durma noktasına gelirken, metrobüs ve tramvaylarda uzun kuyruklar oluştu.

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin sona ermesinin ardından servis araçları trafikteki yerini aldı. Okulun ilk gününde öğrenciler sabahın erken saatlerinde yola çıkarak ders saatine yetişmeye çalıştı. Okul servislerinin de trafiğe katılmasıyla Cevizlibağ E-5'te trafik durma noktasına geldi. Yoğunluktan dolayı vatandaşlar toplu taşıma araçlarına yönelince metrobüs ve tramvaylarda uzun kuyruklar oluştu. Toplu taşımaya binmek isteyen vatandaşlar üst geçitte yoğunluğa neden oldu. - İSTANBUL

Cevizlibağ, Güncel

Kaynak: İHA

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