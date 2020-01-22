Haberler » Spor » Okullar arası Genç (A) Erkekler Basketbol İl Birinciliği sona erdi - Spor

Okullar arası Genç (A) Erkekler Basketbol İl Birinciliği sona erdi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Genç Erkekler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

22.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:03Okullar arası Genç (A) Erkekler Basketbol İl Birinciliği sona erdi
Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Genç Erkekler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

30 Aralık-16 Ocak 2019 tarihi arasında Kadir Has Kongre Merkezinde yapılan müsabakalara 23 okuldan toplamda 230 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve yüksek tempoda geçen müsabakalar sonucunda 1. Özel Erciyes Anadolu Lisesi, 2. Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi 3. Ted Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi ve 4. Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

basketbol, Kayseri, Genç, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:38  Kerim Avcı'nın Süper Lig inancı tam!
16:33  Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Erkan Çoker: "Bu takım iyi yolda"
16:34  Balıkesirli Kickboksörlerden Madalya Yağmuru
16:38  Osmanlıspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
16:38  Voleybolda Aydın Büyükşehir Belediyespor, Arelya Karasoy ile anlaştı
22.01.2020 16:43:19