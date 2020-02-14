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Okullar arası Gençler Taekwondo İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Okullar Arası Gençler Taekwondo İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

14.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:44Okullar arası Gençler Taekwondo İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı
Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Okullar Arası Gençler Taekwondo İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda sporcular okullar arası il birinciliği için kıyasıya mücadele etti. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. Müsabakalarda dereceye giren sporcular 6 - 8 Mart 2020 tarihlerinde Niğde de düzenlenecek olan Grup Birinciliği müsabakalarında Kayseri'yi temsil edecekler. - KAYSERİ

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri, Talas, Spor

Kaynak: İHA

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