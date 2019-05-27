Okullar Arası Kano Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye
Kano Federasyonu tarafından düzenlenen Durgunsu Yıldızlar ve Gençler Kano Türkiye Şampiyonası Adana
'da yapıldı. Seyhan Baraj Gölü Çukurova Üniversitesi
Kayıkhane Tesislerinde düzenlenen şampiyonaya 13 ilden toplam 224 sporcu katıldı.
Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Okullar Arası Kano Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Adanamız doğal güzellikleri açısından su sporlarına müsait bir coğrafyaya sahip. Biz de bu güzellikleri avantaja çevirip, kano ve kürek yarışlarında tüm organizasyonlara talibiz. Hepinizin bildiği gibi bu şehir Akdeniz Oyunları
'nda kano müsabakalarına ev sahipliği yapmıştır. Böylesine güzel bir şampiyonanın kentimizde yapılmasında emeği olan başta Türkiye Kano Federasyonu Başkanımız Alper Cavit Kabakçı'ya, Adana Valimiz Mahmut Demirtaş
'a ve Çukurova Üniversitesi Rektörümüz Mustafa Kibar
'a teşekkür ediyorum."
Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Türkiye Kano Federasyonu Başkan Vekili Osman Ercan, Adana Büyükşehir Belediyesi
Spor Şube Müdürü Mehmet Yuşa Davarcı, Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Kadir Özdemir
, TOHM Adana Koordinatörü Murat Adıgüzel ve Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır tarafından verildi.
Kimler dereceye girdi?
Yıldız Erkek K1 200M
1. Muğla Köyceğiz
Özel Doruk Koleji - Baran Aytekin
2.Muğla Özel Ortaca Bahçeşehir
Ortaokulu - Ömer Tunay Önder
3. Şanlıurfa Fevzi Çakmak
Ortaokulu - Emrullah Demir
Yıldız Kızlar K1 200M
1. Bursa
Necdet Coşkun Üzer Ortaokulu - Zehra Gümüş
2.Bursa Necdet Coşkun Üzer Ortaokulu - Simge
Kaya
3.Şanlıurfa Atatürk
Ortaokulu - Hilal Şimşek
Yıldız Erkek K1 500M
1.Adana Gazi Ortaokulu - Kıraç Tiniz
2.Adana Gazi Ortaokulu - Muhammet Ali
Masat
3.Adana Özel Altıneller Ortaokulu - Diren Seyrek
Yıldız Kızlar K1 500M
4.Bursa Necdet Coşkun Üzer Ortaokulu - Zehra Gümüş
5.Bursa Necdet Coşkun Üzer Ortaokulu - Simge Kaya
6.Şanlıurfa Karaköprü
H.Abdurrahman Özdemir Ortaokulu - Zilan Yılmazer
Yıldız Erkek C1 500M
1. Samsun Değirmenbaşı
Ortaokulu - Resul Aydın
2.Muğla Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu - Faruk Topçu
3.Şanlıurfa Bozova
İmam Hatip Ortaokulu - Berhan Avcı
Yıldız Kızlar C1 500M
1.Bursa Necdet Coşkun Üzer Ortaokulu - Kardelen Yaranç
2.Bursa Özel Aykuşağı Koleji - Selin Koyuncu
Genç Erkek K1 200M
1.Bursa BTSO Celal Sönmez
Spor Lisesi - Emircan Ayaklı
2.Bursa Özel Özlüce Mektebim Lisesi - Alper Akbulut
3.Muğla Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi
- Samet Furkan Karadan
Genç Kızlar K1 200M
1.Muğla Köyceğiz Anadolu Lisesi - Sena Fadim Yücedağ
2. Kocaeli
Özel Darıca
Oğuz Fen Bilimleri Temel Lisesi - Sedanur
Yılmaz
3.Bursa Özel Nilüfer Uludağ
Koleji - Asya
İkisivri
Genç Erkek K1 500M
4.Bursa BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi - Emircan Ayaklı
5. Sakarya
Spor Lisesi - Abdulsamet Beyazıt
6.Sakarya Ali Dilmen Anadolu Lisesi - Furkan Emre Civan
Genç Kızlar K1 500M
1.Muğla Köyceğiz Anadolu Lisesi - Sena Fadim Yücedağ
2.Bursa Özel Nilüfer Uludağ Koleji - Asya İkisivri
3.Bursa Hüseyin Sungur
Anadolu Lisesi - Eslemnur Gezen
Genç Erkek C1 500M
1.Adana Seyhan Rotary Anadolu Lisesi - İsmail Akgül
2.Bursa Özel Özlüce Mektebim Lisesi - Melih Uslu
3.Adana Lokman Hekim
Anadolu Lisesi - Kirilo Avgan
Genç Kızlar C1 500M
1.Bursa BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi - Tuğçe Taylak
2.Bursa BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi - Beyyan Yüksel - ADANA
Adana
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Kaynak: İHA