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Okullar arası Küçükler Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Okullar Arası Küçükler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

09.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:30Okullar arası Küçükler Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı
Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Okullar Arası Küçükler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

06 2019 - 02 Ocak 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Talas Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara kızlarda; A ve B grubunda toplam 6 Okul Takımından 60 sporcu, erkeklerde ise 10 okul takımdan 160 sporcu katıldı.

Sporcuların İl Birinciliği için mücadele ettiği müsabakalar sonucunda kızlarda; 1. Ahmet Paşa Orta Okulu, 2. Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu, 3. Sahra Galip Özsan Orta Okulu ve 4. Cevdet Sunay Orta Okulu olurken erkeklerde; 1. Ahmet Paşa Ortaokulu, 2. Salih Avgın Paşa Ortaokulu ve 3. İzzet Öksüzkaya Ortaokulu oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin tarafından verildi. - KAYSERİ

Aralık, Spor

Kaynak: İHA

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