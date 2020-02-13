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Okullar arası satranç il birinciliği tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Okullar Arası Satranç İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

13.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:16Okullar arası satranç il birinciliği tamamlandı
Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Okullar Arası Satranç İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

11 - 12 Şubat 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda yapılan müsabakalara 148 Okuldan 740 sporcu katıldı.

Oldukça yoğun bir katılımla gerçekleştirilen müsabakalarda Küçük, Yıldız ve Genç kategorilerinde sporcular hamlelerini birincilik için yaptı.

Heyecanın üst seviyede olduğu müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından verildi. - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, Spor

Kaynak: İHA

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