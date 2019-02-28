Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu Okullar Arası Step Aerobik İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.25 Şubat 2019 tarihinde İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara küçükler kategorisinde 3 takımdan 30 sporcu, yıldızlar kategorisinde 2 takımdan 20 sporcu ve gençler kategorisinde 2 takımdan 20 sporcu olmak üzere toplamda 70 sporcu katıldı.Müsabakalarda birinci olan yıldız ve genç takımlarımız 28-29 Mart 2019 tarihlerinde Manisa'da düzenlenecek Okullar Arası Step Aerobik Türkiye Birinciliği müsabakalarında Kayseri'yi temsil edecekler.Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; müsabakalarda birinci olarak Kayseri'yi Türkiye Şampiyonasında temsil edecek olan takımlarımızı tebrik ederek başarılar diledi. - KAYSERİ