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Okullar arası yarışmalarda görevlendirilen öğretmenler için ek ders düzenlemesi kabul edildi

Eğitimciler Birliği Sendikasının (Eğitim Bir-Sen), spor yarışmalarında görevlendirilen öğretmen ve yöneticilerin ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılması ile ek ders ücreti ödenmesi talebi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edildi.

18.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:52
Okullar arası yarışmalarda görevlendirilen öğretmenler için ek ders düzenlemesi kabul edildi
Eğitimciler Birliği Sendikasının (Eğitim Bir-Sen), spor yarışmalarında görevlendirilen öğretmen ve yöneticilerin ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılması ile ek ders ücreti ödenmesi talebi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edildi.
Eğitim Bir-Sen'den yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunarak, Gençlik ve Spor Bakanlığınca gerçekleştirilen okullar arası spor yarışmalarında görevlendirilenlerin, bu görevleri süresince üzerlerinde bulunan ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılmaları ve ek ders ücretinden faydalandırılmaları yönündeki taleplerine cevap verildiği bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Eğitim Bir-Sen'e gönderilen yazıda, konu hakkında düzenleme yapıldığı, düzenlemenin yürürlüğe konulması bakımından ilgili kamu kurumları nezdinde çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Eğitim Bir Sen, Güncel

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