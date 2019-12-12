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Okullar arası Yıldız Genç Kros İl Birinciliği tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Okullar Arası Yıldız Genç (A-B) Kros İl Birinciliği tamamlandı.

12.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:29Okullar arası Yıldız Genç Kros İl Birinciliği tamamlandı
Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019-2020 sezonu Okullar Arası Yıldız Genç (A-B) Kros İl Birinciliği tamamlandı.

10 2019 tarihinde Esentepe Koşu Parkurunda düzenlenen müsabakalara yıldız kız ve erkeklerde 14 okuldan 86 sporcu genç kız ve erkek (A-B)'de 10 okuldan 67 sporcu olmak üzere toplamda 24 okuldan 153 sporcu katıldı.

Yıldız ve Genç sporcuların il birinciliği için kıyasıya mücadele ettiği yarışlar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

Yıldız Genç, Aralık, Spor

Kaynak: İHA

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