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Okullar Arası Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2019-2020 Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

14.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:09Okullar Arası Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği Tamamlandı
Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından 2019-2020 Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

12 2019 - 8 Ocak 2020 tarihleri arasında Talas Spor Salonunda yapılan müsabakalara 16 okuldan 195 sporcu katıldı.

Heyecanlı ve çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuva sonucunda Yıldız Erkeklerde 1. Salih Avgın Paşa Orta Okulu, 2. İzzet Öksüzkaya Orta Okulu ve 3. Ahmet Paşa Orta Okulu, Yıldız Kızlarda ise Ahmet Paşa Orta Okulu, 2. Sahra-Galip Özsan Orta Okulu 3. 75. Yıl Mühibe Germirli Orta Okulu ve 4. Yemliha Şehit Yunus Uygun Orta Okulu oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

Aralık, Spor

Kaynak: İHA

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