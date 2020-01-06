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Okullar Arası Yüzme İl Birinciliği Başladı

06-07 Ocak 2020 tarihlerinde Okullar Arası Yüzme Gençler (Erkek-Kız) İl Birinciliği Yarışmaları başladı.

06.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:20 Okullar Arası Yüzme İl Birinciliği Başladı
06-07 Ocak 2020 tarihlerinde Okullar Arası Yüzme Gençler (Erkek-Kız) İl Birinciliği Yarışmaları başladı.

Olimpik Yüzme Havuzunda 17 Stilde yapılacak olan müsabakalara 35 Okuldan 71 erkek, 44 kadın sporcu olmak üzere toplamda 115 sporcu mücadele ediyor.

Yarışmalar sonucunda dereceye giren okul takımları ve ferdi sporcular 07-08 Mart 2020 tarihleri arasında Adana- Sakarya- Rize ve Van İllerindeki grup merkezlerinde yapılacak olan Okullar Arası Yüzme Gençler Grup Birinciliği müsabakalarına katılacak.

Gençlik ve İl Müdürü Murat Eskici ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tarık Tüfekçi, tamamlanan yarışlarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek madalyalarını takdim etti. Yarışmalara katılacak diğer sporculara da başarılar diledi. - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

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