Okullar "Beyaz Bayrak" sertifikalarını aldı

EDİRNE (AA) - Edirne
'de temizlik ve hijyen açısından belirli kriterlere sahip olan okullara "Beyaz Bayrak" sertifikası verildi.
Devecihan Kültür Merkezinde düzenlenen törende, Sağlık Bakanlığı
ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından imzalanan protokol kapsamında bazı okullar denetlendi.
Denetimler sonunda kent genelinde 104 okul daha "Beyaz Bayrak" sertifikası almaya hak kazandı.
Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin okul ortamlarında sağlığının korunması beyaz bayraklı okulların sayılarını arttırmayı hedeflediklerini belirtti.
Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan
ise eğitime destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sağlığın önemini vurguladı.
Konuşmaların ardından 104 okula sertifika ve beyaz bayrak verildi.
Kaynak: AA
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