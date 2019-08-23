Okullar Beylikdüzü Belediyesi'ne emanet

Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerince yürütülen hummalı çalışmayla çocuklar güvenli ve yenilenmiş ortamlarda eğitimlerini sürdürecek.

Beylikdüzü'nde eğitim yuvalarına bakım ve onarımlarla destek olan Beylikdüzü Belediyesi, çalışmalarına hızlı başladı. Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerince okullarda gerekli tüm bakım, onarım ve tadilat işlemleri itinayla yürütülürken toplamda 61 okulun gerekli yenileme çalışmaları yapılıyor. Dönem boyunca devam edecek olan bu çalışmalarla Beylikdüzü'nde okuyan çocuklar hem güvenli hem de sağlıklı ortamlarda eğitim hayatlarına devam edecek.

ÜÇ MÜDÜRLÜĞÜN EKİPLERİ DURMADAN ÇALIŞIYOR

Beylikdüzü Belediyesi tarafından 61 okulda hummalı bir şekilde devam eden çalışmalar ise üç farklı müdürlük tarafından koordine ediliyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şimdiye kadar 42 okulda iç cephe boya çalışması tamamlanırken 2 okulda tuvalet yenileme, 3 okulda aydınlatma, armatür ve elektrik işleri ve 8 okulda da muhtelif yerlerde tamir ve tadilat çalışmaları devam ediyor. Bunun yanı sıra 5 okulda asfalt kaplama, 6 okulda ise saha çizgi boyama çalışması da planlanıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise oturma bankı, çöp kovası, basketbol potası, voleybol direk ve fileleri, kale direği ve panel çit gibi ihtiyaçların giderilmesinde destek olmanın yanı sıra anaokullarında çocuk oyun grubu, okullarda ağaç dikimi, kum havuzu, hobi bahçesi ve peyzaj alanların düzenlenmesinde deözenle çalışıyor. Bahçe yıkama ve molozların kaldırılması noktasında destek olan Çevre ve Koruma Müdürlüğü ise çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.

"BEYLİKDÜZÜ'NÜ İSTANBUL'UN İNCİSİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Okullarda yapılan tüm işlemlerin Beylikdüzü Belediyesi için çok kıymetli olduğuna değinen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü'nü İstanbul'un daha iyi bir ilçesi haline getirmek için sizden aldığımız güçle var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sokak sokak, mahalle mahalle ilk günkü verdiğimiz söz gibi bütün sorunlarına temas edeceğiz. Beylikdüzü'nü İstanbul'un incisi haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.