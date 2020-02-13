Haberler » Güncel » Okullar bölgesinde bulunan iş yerleri denetlendi - Haber

Okullar bölgesinde bulunan iş yerleri denetlendi

Süleymanpaşa Belediye Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulların kantinleriyle, okullar bölgesinde bulunan iş yerlerini denetledi.

13.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:47Okullar bölgesinde bulunan iş yerleri denetlendi
Belediye Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulların kantinleriyle, okullar bölgesinde bulunan iş yerlerini denetledi.

Süleymanpaşa Belediye Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, işletmelerin ruhsat ve izin belgeleri kontrol edilerek, satışı yapılan gıda ürünleri incelendi. Ambalajlı ürünlerin son tüketim tarihlerini kontrol eden ekipler, tüketim tarihi geçmiş ürünlere el koyarak, söz konusu işletmelere cezai işlem uyguladı. - TEKİRDAĞ

Zabıta Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:35  Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:00  Seçil Gür kimdir? Seçil Gür kaç yaşında, nereli?
09:35  Cuma mesajları 2020 - En anlamlı Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları ve hadisli Cuma mesajları
08:48  Buket Büyükdere kimdir? Buket Büyükdere mesleği ne?
08:46  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 13 Şubat 2020 Milli Piyango
13.02.2020 10:58:54