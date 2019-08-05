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Okullar denetimli serbestlik yükümlülerince eğitime hazırlanıyor

Burdur'da okullar denetimli serbestlik yükümlülerince yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor.

05.08.2019 17:14 Okullar denetimli serbestlik yükümlülerince eğitime hazırlanıyor
Burdur'da okullar denetimli serbestlik yükümlülerince yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor.
Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Türkiye genelinde yürütülen proje kapsamında, denetimli serbestlik müdürlüklerince kamu hizmeti cezasını infaz eden yükümlüler, yaz tatilinde okulların boya, tadilat ve temizlik işlerini yapıyor.
Yükümlüler, kentte her hafta bir okulun tadilatını yaparak okulların 2019-2020 eğitim öğretim yılına hazırlanmasına katkı sağlıyor.
Proje sayesinde yükümlüler, topluma faydalı birey olmanın yanı sıra toplumla yeniden uyum sağlama ve aileleriyle erken bir araya gelme fırsatını yakalıyor.

milli eğitim bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Burdur, Güncel

Kaynak: AA

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