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Okullar dezenfekte edildi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde resmi ve özel okullar dezenfekte edildi.

17.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:11
Okullar dezenfekte edildi
Bursa 'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde resmi ve özel okullar dezenfekte edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan tedbirler doğrultusunda virüs salgını sebebiyle bütün okullarda 14 ve 15 Mart günleri dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Okulların tatil edilmesiyle boşalan okullarda sınıflar, koridorlar ve lavabolar önce temizlendi, sonra dezenfekte edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, "İlçe merkezinde bulunan resmi ve özel okullar ile öğrenci pansiyonları ve ilçe merkezi dışında bulunan taşıma merkezi okulları, taşıma kapsamındaki öğrenci servisleri dezenfekte edildi. Bundan sonraki süreçte de belli periyotlarla dezenfeksiyon çalışmaları devam edecek" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel

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