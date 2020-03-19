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Okullar dezenfekte ediliyor

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Korana virüs tedbirleri kapsamında tatil olan okullar ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında dezenfekte çalışmaları yapıldığı bildirildi.

19.03.2020 07:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 07:46
Okullar dezenfekte ediliyor
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Korana virüs tedbirleri kapsamında tatil olan okullar ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında dezenfekte çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, "Meslek Yüksekokulumuz dahil olmak üzere ilçedeki tüm okullarımızda iç ve dış mekanlar dezenfekte edilmektedir. Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binamız tüm odalarıyla dezenfekte edilmiş ve gerekli tedbirler alınmıştır. Bu süreçte tatilde olan öğrencilerimize tavsiyemiz Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, mümkün olduğunca evden çıkmamak ve belirtilen hijyen kurallarına harfiyen uymaktır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Altıntaş, Kütahya, Yaşam

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