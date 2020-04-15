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Okullar fabrika gibi çalışıp siperlik maske üretiyorlar

Okullar fabrika gibi çalışıp siperlik maske üretiyorlar Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki okulunun öğretmenleri tarafından, korona virüsle mücadele kapsamında, sahada çalışan personele yönelik siperlik üretimi yapılıyor.

15.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:45
Okullar fabrika gibi çalışıp siperlik maske üretiyorlar
DÜZCE - Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde iki okulunun öğretmenleri tarafından, korona virüsle mücadele kapsamında, sahada çalışan personele yönelik siperlik üretimi yapılıyor. Üretilen siperlikler kamu çalışanlarına dağıtıldı.
Vatandaşlarla sürekli karşılaşan kamu çalışanları ve güvenlik güçlerini koruma amacıyla Akçakoca Atatürk Ortaokulu ve Akçakoca İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri kendi imkanları ile siperlik üretimine başladı. Maliyetleri kendi ceplerinden karşılayan öğretmenler, toplamda 4 bin 500 siperlik üretip görevlilere dağıtırken, ihtiyaç duyulması halinde yeni siperliklerin de üretilmeye devam edileceğini söylediler.
Okul Müdürü Aykan Gülbahar yaptığı açıklamada, bin adet siperi ürettiklerini ve toplamda 4 bin 500 adet siper üreteceklerini söyledi. Öğretmenlerin kendi imkanlarıyla siper malzemesi aldığını belirten Aykan, "Düzce'de bazı okulların maske ürettiğini öğrendik ve onlarla irtibata geçtik. Nasıl yaptıklarına dair bilgiler aldık. Özellikle sağlık görevlileri, polisler, jandarmalar, PTT ve belediye gibi yerlerde vatandaşlarla sürekli karşı karşıya gelen muhatap olan çalışanlara büyük ihtiyaç olduğunu hissettik. Biz önce malzemenin maliyetini öğrenmeye çalıştık. 3D yazıcı ile maliyeti çok fazla oluyordu biz de internet üzerinden malzemeleri sipariş verdik. Daha öncesinde öğretmenlerimiz ile bunları paylaştık öğretmen arkadaşlarımızın hepsi bütçesine göre 100 -150 tane aldı. Böylelikle belli bir sayıya ulaştık bu şekilde toplamda 2500 adet siperlik malzeme temin ettik. Yaklaşık şu anda 1000 adetini ürettik şu anda üretimde 1500'e doğru gidiyoruz. Bugün sağlık çalışanlarına, hükümet binasına teslim ettik ve ayrıca biz bu projede Akçakoca Anadolu İmam Hatip lisesi ile beraber çalışıyoruz onlar da emniyet müdürlüğü'ne jandarmaya teslim ettiler iki okulun toplamda ürettiği siperlik malzeme 4.500 adet olacak bu da görüştüğümüzde Akçakoca'nın ihtiyacını çok rahat bir şekilde karşılıyor ama ihtiyaç olursa bu çalışmaya yine devam edeceğiz. Öğretmen arkadaşlarımız hem maddi hem manevi şekilde bu meseleye gönül verdiler" ifadelerinde bulundu. Okullar fabrika gibi çalışıp siperlik maske üretiyorlar

Kaynak: İHA

Etiketler: Akçakoca, Düzce, Yerel
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