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"Okullar Hayat Olsun" projesiyle fidanlar toprakla buluştu

Edirne'de, "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamında Meriç İlkokulunda fidan dikimi gerçekleştirildi.

04.01.2020 10:12 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:12
'de, "Okullar Hayat Olsun" projesi kapsamında İlkokulunda fidan dikimi gerçekleştirildi.
Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, fidan dikim etkinliğinde yaptığı konuşmada, proje kapsamında 21 okula 300 hünnap fidanı dikileceğini belirtti.
Fidanların çocuklara emanet olduğunu aktaran Tanrıkulu, "İlk fidan dikimini Meriç İlkokulunda gerçekleştirdik. Çocuklar meyvelerini yesin, ağacın gölgesinde oynasınlar, okullarında hayat olsun diye okullarımıza hünnap fidanı dikimi gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Tanrıkulu, Edirne Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Edirne Çevre Gönüllüleri'nce projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.
Edirne Meriç İlkokulu Müdürü Azize Firdevs Turan da fidanların öğrencilerle birlikte büyüyeceğini belirtti.
Fidan dikimine Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, Edirne Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müzekka Bayrak, Edirne Çevre Gönüllüleri Başkanı Ayten Eren ve öğrenciler katıldı.

Edirne, Meriç, Güncel

Kaynak: AA

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