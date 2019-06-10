Okullar kapanıyor, yaz tatili başlıyor

14 Haziran cuma günü okullar kapanıyor, öğrencilerin yaz tatili başlıyor.
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 14 Haziran Cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek.Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak.Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 15 ve 16 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı
heyecanını yaşayacak. Öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 24 Haziran'da öğrenecek.
Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül
2019'da başlatılacak.
18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6- 10 Nisan
2020'de ikinci ara tatil verilecek. Üçüncü ve son tatil ise 11 hafta olacak ve 19 Haziran'da başlayacak.
(İHA)
Kaynak: İHA
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