Okullar koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte ediliyor
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kovid-19'a karşı ildeki tüm okul ve kreşlerde dezenfekte çalışmalarına başladı.
10.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:28
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kovid-19'a karşı ildeki tüm okul ve kreşlerde dezenfekte çalışmalarına başladı.
Adana'da ekipler okul ile kreşlerin bahçe ve girişten başlayarak, sınıflar, koridorlar, merdivenler, tuvaletler özel solüsyonlarla temizliyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının eş zamanlı başlattığı hijyen çalışması kapsamında il genelinde yaklaşık 700 okulun eş zamanlı olarak dezenfekte edildiğini bildirdi.
Solunum yollarını etkileyen salgınlara karşı bakanlık tarafından eğitim, gözetim ve rehberlik çalışmalarının devam ettiğini belirten Durgun, şunları kaydetti:
"Adana gibi büyük ve kozmopolit bir ilde konuya daha hassas yaklaşıyor. çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması ve velilerimizin gönül rahatlığıyla çocuklarını okula gönderilmesi için eğitim camiası olarak her türlü tedbiri alıyoruz."
TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden Efe Kütük, koronavirüse karşı alınan önlemlerin kendi açılarından çok iyi olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanlığının virüse karşı iyi önlem aldığını belirten Meryem Nur Çevik de şu an yapılan çalışmaların yeterli olduğunu aktardı ve çalışmalar için yetkililere teşekkür etti.
Adana'da ekipler okul ile kreşlerin bahçe ve girişten başlayarak, sınıflar, koridorlar, merdivenler, tuvaletler özel solüsyonlarla temizliyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının eş zamanlı başlattığı hijyen çalışması kapsamında il genelinde yaklaşık 700 okulun eş zamanlı olarak dezenfekte edildiğini bildirdi.
Solunum yollarını etkileyen salgınlara karşı bakanlık tarafından eğitim, gözetim ve rehberlik çalışmalarının devam ettiğini belirten Durgun, şunları kaydetti:
"Adana gibi büyük ve kozmopolit bir ilde konuya daha hassas yaklaşıyor. çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması ve velilerimizin gönül rahatlığıyla çocuklarını okula gönderilmesi için eğitim camiası olarak her türlü tedbiri alıyoruz."
TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden Efe Kütük, koronavirüse karşı alınan önlemlerin kendi açılarından çok iyi olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanlığının virüse karşı iyi önlem aldığını belirten Meryem Nur Çevik de şu an yapılan çalışmaların yeterli olduğunu aktardı ve çalışmalar için yetkililere teşekkür etti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Okullar koronavirüs tehdidine karşı dezenfekte ediliyor
Manşet
Haberler
Güncel
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Güncel
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Güncel
Çinli sağlık uzmanları, koronavirüs ile ilgili araştırma sonuçlarını açıkladı: Ortalama 2 gün hayatta kalabiliyor
Güncel
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Güncel
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Güncel
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk